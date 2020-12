Eberl zu Rose-Spekulationen: Zeit wird zeigen, was passiert

Frankfurt (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl geht gelassen mit den Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Trainer Marco Rose im Sommer zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund um. Momentan sei die Wahrscheinlichkeit «sehr groß», dass der Coach über den Sommer hinaus in Gladbach bleibt, «weil er einen Vertrag hat, weil wir erfolgreich sind und weil es nichts gibt», sagte Eberl dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels bei Eintracht Frankfurt am Dienstag und fügte hinzu: «Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent.»