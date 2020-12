Timo Boll mit Borussia Düsseldorf im CL-Halbfinale

Düsseldorf (dpa) - Gastgeber Borussia Düsseldorf hat das Halbfinale des Tischtennis-Champions-League-Turniers erreicht. Die Mannschaft von Timo Boll siegte am Dienstag im Viertelfinale mit 3:1 gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und trifft am Donnerstag in der Runde der letzten Vier auf UMMC Jekaterinburg aus Russland. Rekord-Europameister Boll gewann das erste Einzel gegen den Nigerianer Bode Abiodun in 3:1 Sätzen und holte auch den entscheidenden dritten Punkt gegen Diogo Carvalho (3:1).

Von dpa