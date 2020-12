Nächtliche Ausgangsbeschränkung auch in Solingen

An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester gelte die Ausgangsbeschränkung aber erst ab 1.00 Uhr in der Nacht. Sie ist bis zum 10. Januar befristet. Erste Kontrollen durch den städtischen Ordnungsdienst und die Polizei sind am Donnerstagabend geplant. Die Stadt verwies darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen weit über der Marke von 200 liege. Solingen gehöre zu den Corona-Hotspots mit extremer Infektionslage im Bundesgebiet, in denen die vielen bereits getroffenen Maßnahmen der vergangenen Wochen nicht zu sinkenden Infektionszahlen geführt hätten. Die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich zu, das Infektionsgeschehen in den Alteneinrichtungen sei besorgniserregend.