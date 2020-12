Golfer reichen Eilanträge gegen Golfplatz-Schließung ein

Münster (dpa/lnw) - Mehrere Golfer gehen vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster gegen die mit dem Corona-Lockdown geltende Schließung der Golfplätze in NRW vor. Noch am Dienstag, am Tag vor Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung, seien zwei entsprechende Eilanträge von Golfern und ihrem Club aus dem Ruhrgebiet sowie einem Golfsportler aus Köln eingegangen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Es sind die ersten Anträge gegen den neuen Regelungskatalog des Landes.

Von dpa