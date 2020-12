Drogenhandel: Festnahmen nach Durchsuchungen in Oberhausen

Oberhausen (dpa/lnw) - Nach Durchsuchungen in acht Wohnungen hat die Polizei am Dienstag im Zusammenhang mit Drogenhandel in Oberhausen sieben Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Der Gruppe wird gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Einer der Männer wurde mit Haftbefehl gesucht, wie die Polizei Oberhausen am Dienstag mitteilte. Drei der Männer und die Frau wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der Rest wurde wieder entlassen. Alle sind im Alter zwischen 19 und 47 Jahren.

Von dpa