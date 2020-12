FDP-Landtagsabgeordnete: Böllerverbot «absoluter Blödsinn»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schneider hat das Böllerverbot an Silvester in einer Sondersitzung des Parlaments zur Corona-Krise als «absoluten Blödsinn» bewertet. «Es wird dazu führen, dass sich die Leute illegale Böller irgendwo besorgen, dass die irgendwo über eine Grenze fahren oder gar irgendetwas selber basteln», sagte die 53-jährige gelernte Krankenschwester am Dienstag in einer Aktuellen Stunde zur Situation auf den Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa