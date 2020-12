Ansturm vor scharfem Lockdown auf Friseure

Lanowski betreibt in Hamm zwei Friseursalons mit insgesamt 15 Mitarbeitern. Der 56-Jährige ist auch Obermeister der Friseurinnung Hamm. In seinen Betrieben seien am Dienstag alle Mitarbeiter im Einsatz, sagte Lanowski weiter. «Wir arbeiten durch, bis der letzte Kunde raus ist.» Freie Termine gebe es keine mehr.

Lanowski äußerte Unverständnis über die Entscheidung, auch Friseurgeschäfte schließen zu müssen. Noch vor wenigen Wochen habe der Bundesgesundheitsminister die Friseure als systemrelevant eingestuft. «Da fragt man sich schon, ob man sich noch auf die Aussagen der Politik verlassen kann.» Er betonte, dass in den Salons der «höchste Grad an Hygiene» eingehalten worden sei.

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte am Montag seine Unterstützung für die Entscheidungen von Bund und Ländern zugesagt. Das Friseurhandwerk werde weiter alles tun, um einen Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen zu leisten, hieß es in einer Mitteilung. Der Verband forderte allerdings Hilfsprogramme. Der erneute Lockdown mitten in der umsatzstärksten Zeit des Jahres treffe das Friseurhandwerk hart. Staatliche Hilfen müssten daher schnell und effektiv geleistet werden. «Es geht um die Existenz vieler Unternehmen. Mit diesem nun zweiten Lockdown rechnen wir auf das Jahr bezogen mit Umsatzverlusten von bis zu 30 Prozent», erklärte Hauptgeschäftsführer Jörg Müller.

In Deutschland gibt es laut Zentralverband rund 80 000 Friseursalons. In Nordrhein-Westfalen sind rund 3700 Betriebe in der Landesinnung organisiert.