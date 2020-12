Überfall auf Luxus-Uhrenladen an der Kö: Zeugen gesucht

Vor Ort berichtete ein Passant am Dienstag, die Räuber hätten am späteren Tatort eine Art Generalprobe veranstaltet und den Überfall geprobt. Die Polizei wollte dies weder bestätigen noch dementieren.

Wenige Minuten vor der Ladenöffnung waren die Täter am Montagmorgen mit einem Auto in ein Schaufenster des Geschäfts gefahren. Zwei bewaffnete Kriminelle stürmten durch das Loch der zertrümmerten Schaufensterscheibe in den Laden und rafften die wertvollen Zeitmesser zusammen, von denen einzelne Exemplare über 100 000 Euro kosten. «Billigere» Exemplare für 15 000 Euro verschmähten die Täter und ließen sie zurück.

Als die ersten Polizisten nach wenigen Minuten eintrafen, waren die Gangster schon auf Motorrollern getürmt. «Profis am Werk», hatte ein Polizeisprecher kommentiert. Die Männer hätten Kapuzen und Mund-Nasen-Schutz getragen, als sie den Laden «ausräumten».

Das beschädigte Auto mit Kölner Kennzeichen, welches aber wiederum zu einem anderen Auto gehört, ließen sie stehen. Die Motorroller wurden später rund 650 Meter entfernt am Düsseldorfer Hofgarten entdeckt. Vermutet wird, dass die Täter dort in einen Fluchtwagen umstiegen. Eine Großfahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, hatte keinen Erfolg gebracht.

Kö-Juweliere wurden in der Vergangenheit mehrfach zum Ziel von Raubüberfällen und Blitz-Einbrüchen. 2016 und 2013 war ein traditionsreiches Uhren- und Schmuckgeschäft betroffen. Für Aufsehen sorgte ein spektakulärer Millionen-Coup 2005: Damals hatten fünf Räuber mit Maschinenpistolen um sich geschossen und Schmuck im Wert von mehr als zwei Millionen Euro erbeutet. Mit einem hochmotorisierten Wagen verschwanden sie über die Autobahn in Richtung Niederlande.