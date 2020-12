Bund: Kritik an Maskenlieferung «entbehrt jeder Grundlage»

In den Nutzungsbedingungen für die gelieferten Masken werde darauf hingewiesen, dass sie nur als «eiserne Reserve» für den «Notfallgebrauch in Mangelsituationen» gedacht seien. So sollten die Einrichtungen vorrangig weiter diejenigen Masken nutzen, die auf dem üblichen Marktwege beschafft werden. Das Masken-Hilfspaket entstamme dem in der Hochphase der Corona-Pandemie aufgrund von Sonderregelungen angeschafften Bestand der Bundesrepublik. «Sie werden nicht in den Verkehr gebracht und nicht generell bereitgestellt», hieß es zudem. Damit wurde im Fall der Pflegeheime auf andere Bestände zurückgegriffen als bei den Schutzmasken, die seit diesem Dienstag über Apotheken an die Risikogruppe ausgegeben werden sollten.

Die Awo im westlichen Westfalen hatte am Montag in einem Schreiben an knapp 60 Einrichtungen in der Region vor dem Gebrauch der gelieferten Masken gewarnt. Es seien rund 30 000 FFP2-Schutzmasken geliefert worden, die aus Sicht der Awo «völlig untauglich» seien. So seien sie mit dem Hinweis «Non-Medical» versehen und damit nicht in der Pflege nutzbar, sagte ein Sprecher. Bei einigen fehlten zudem Angaben wie das Haltbarkeitsdatum oder der Verwendungsbereich. Die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» hatte zuvor berichtet.