Laschet mahnt zu Geduld bei Zulassung von Impfstoffen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich bei der Zulassung der Corona-Impfstoffe in Deutschland gegen überstürzte Eile ausgesprochen. Auch wenn die USA und Großbritannien die Impfstoffe «ein paar Tage schneller» hätten, sei er gegen «künstliche Beschleunigungen» bei der Zulassung und gegen Druck auf Mediziner, sagte Laschet am Dienstag in einer Unterrichtung des Landtags in Düsseldorf.

Von dpa