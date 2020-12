Alsdorf (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat mit vorgehaltener Schusswaffe einen Supermarkt in Alsdorf überfallen. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Verletzt worden sei bei dem Überfall am Montagabend ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Täter sei mit der Beute geflüchtet. Details zur Höhe der Beute oder zum Tathergang waren am Dienstagmorgen nicht bekannt.

Von dpa