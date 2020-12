18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis baut Unfall und flüchtet

Hamm (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis ist in Hamm mit seinem Auto in einen haltenden Wagen gekracht und anschließend weggefahren, ohne sich um seine beiden schwer verletzten Unfallgegnerinnen zu kümmern. Der junge Mann war am Montagabend in das Auto einer 21-Jährigen und ihrer 19-jährigen Beifahrerin gefahren, das wegen des Verkehrs hatte abbremsen müssen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Später konnte er aber von der Polizei aufgegriffen werden.

Von dpa