Schulz tritt nicht mehr für Bundestag an

Berlin (dpa) - Der frühere SPD-Chef Martin Schulz will 2021 nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Das sagte der 64-Jährige den «Aachener Nachrichten» (Dienstag). Schulz war zuvor am Montag zum neuen Vorsitzenden der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung gewählt worden. «Mit der Entscheidung für dieses Amt geht die Entscheidung einher, im Herbst 2021 nicht erneut für den Bundestag zu kandidieren», sagte Schulz. Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode werde er aber die Pflichten seines Mandats «weiterhin mit Hingabe erfüllen». Schulz gehört dem Bundestag seit 2017 an. Er war 2017 auch Kanzlerkandidat.