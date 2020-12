Frühere Folkwang-Kuratorin Eskildsen gewinnt Kulturpreis

Essen (dpa) - Eine ehemalige Kuratorin des Essener Museums Folkwang hat den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) gewonnen. Ute Eskildsen habe in ihrer Tätigkeit als Foto-Historikerin eine «vorbildliche photographische Sammlung konzipiert und kontinuierlich weiterentwickelt», teilte die Gesellschaft am Montag mit. Mit ihren thematischen und personengebundenen Ausstellungen habe sie national und international hohes Ansehen erlangt, hieß es weiter. Zudem habe sie mit Förderprogrammen eine junge Generation an Fotografinnen und Fotografen gefördert. Der Preis bestehe aus einer Urkunde sowie einer in Gold gefassten optischen Linse, hieß es auf der Website der Gesellschaft.

Von dpa