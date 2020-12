Wiedersehen mit Guardiola: Manchester City kein Traumlos

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Es ist nicht das erhoffte Traumlos FC Liverpool geworden, aber mit Manchester City hat Borussia Mönchengladbach in der K.o.-Runde der Champions League einen nicht minder attraktiven Gegner zugelost bekommen. «Das ist eine große Hausnummer», befand Nationalspieler Jonas Hofmann nach der Auslosung in der Königsklasse am Montag. «Sportlich war es ja egal, wen wir vor die Flinte bekommen», sagte Sportdirektor Max Eberl angesichts der hochkarätigen Gegner im laufenden Wettbewerb. «Aber City wird bei dem Los auch nicht hurra schreien», befand er.

Von dpa