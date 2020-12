Mutmaßliche Drogenhändler nicht in Waffenhandel involviert

Duisburg/Passau (dpa/lnw) - Im Fall des in Österreich entdeckten Waffenarsenals für Rechtsradikale sind Einzelheiten zu den beiden in Deutschland gefassten mutmaßlichen Drogenhändlern bekannt geworden. Die beiden Deutschen waren am Mittwoch im niederbayerischen Passau und im rheinischen Velbert festgenommen worden. Gegen beide werde bislang wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag auf Anfrage mit.

Von dpa