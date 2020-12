Derby gegen Leverkusen: Hector-Rückkehr für Köln unsicher

Köln (dpa/lnw) - Trainer Markus Gisdol vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird kurzfristig über eine mögliche Rückkehr von Kapitän Jonas Hector in den Kader für das rheinische Derby am Mittwoch gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/Sky) entscheiden. «An der personellen Situation hat sich gegenüber dem vergangenen Spiel nichts geändert. Jedes Training mit der Mannschaft tut ihm gut. Wir sprechen vor der Nominierung miteinander», sagte Gisdol zu Hector. Der Ex-Nationalspieler hatte am 2. Spieltag beim 0:1 bei Arminia Bielefeld ein Schleudertrauma erlitten und seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Von dpa