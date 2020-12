47-Jähriger verletzt sich durch Schuss selbst

Lienen/Münster (dpa/lnw) - Nach einem Schuss auf einen 47-Jährigen in Lienen im Tecklenburger Land am 6. Dezember hat sich die Tat als missglückter Suizid-Versuch herausgestellt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird der Mann derzeit in einer Psychiatrie behandelt. Laut Mitteilung von Montag hat er den Ermittlern bestätigt, sich die Verletzung selbst zugefügt zu haben. Er war ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Von dpa