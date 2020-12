Elternverband: Umstellung an Schulen «chaotisch» gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die coronabedingte Umstellung des Schulbetriebs ist am Montag in NRW aus Sicht eines Elternverbands «chaotisch» angelaufen. Für die Klassen eins bis sieben sei die Wahlmöglichkeit ein «schwieriger Knackpunkt», sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Staar, der Deutschen Presse-Agentur. Die Regelung sei nicht präzise genug gefasst worden, so dass viele Eltern ihre Kinder aus Sorge vor Nachteilen doch wieder in die Klassenräume geschickt hätten. Zwar habe man dazu noch keine Zahlen, es handele sich aber wohl um «sehr viele» jüngere Schüler.

Von dpa