Lockdown bringt Frust an Schulen und volle Innenstädte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der harte Corona-Lockdown hat in Nordrhein-Westfalen am Montag mit der Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen als erstes die rund 2,5 Millionen Schüler getroffen. In den NRW-Innenstädten bildeten sich zugleich schon um die Mittagszeit erste Schlangen von Kunden, die rechtzeitig vor der weitgehenden Schließung des Innenstadthandels am Mittwoch ihre Weihnachtsgeschenke kaufen wollten.

Bei weiter bedrohlich hohen Pandemiezahlen sank landesweit die Zahl der freien Intensivbetten. Viel Aufmerksamkeit richtete sich auf den Aufbau der landesweit 53 Impfzentren. Mit Blick auf die Weihnachtstage bemühen sich jetzt schon viele Christen in NRW um Plätze in den Weihnachtsgottesdiensten. Für die Feiertage bleibt daneben ein weiterer Trost: Weihnachtsbäume sind vom Lockdown ausgenommen, ihr Verkauf bleibt frei.

DIE LAGE:

Die Zahl der freien Betten auf den Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen ist am Montag unter 15 Prozent gesunken. Laut Intensivregister waren noch 840 Betten frei. Das waren 14,4 Prozent. 4976 Betten waren belegt, davon 1054 mit Covid-19-Patienten, von denen 631 beatmet wurden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Sonntag den harten Lockdown ab Mittwoch auch damit begründet, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in NRW vervierfacht habe und die Intensivkapazitäten rückläufig seien.

Insgesamt lagen nach den Zahlen des Robert Koch-Institus von Montag 14 nordrhein-westfälische Städte und Kreise über dem Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. An der Spitze steht der Kreis Lippe mit einem Wert von 312, es folgen Recklinghausen (249), Solingen (247) und der Kreis Düren (237).

In den 53 Impfzentren in NRW, die derzeit aufgebaut werden, liefen die letzten Vorbereitungen am Montag, wie die Kassenärztlichen Vereinigungen mitteilten. Termine für Coronaschutzimpfungen würden allerdings noch nicht vergeben.

DIE REAKTION:

Parallel zu den Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder vom Sonntag ordneten besonders betroffene NRW-Kommunen noch schärfere Auflagen an. Nach den Kreisen Düren und Lippe will auch Solingen nächtliche Ausgangsbeschränkungen einführen. Die geplante Allgemeinverfügung sehe vor, dass die Menschen ab Mittwoch ihre Wohnung zwischen 22.00 und 5.00 Uhr nicht ohne wichtigen Grund verlassen dürfen, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

In der Stadt Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke dürfen die Menschen ab Montag von 21.00 bis 04.00 Uhr ebenfalls nur noch mit triftigem Grund vor die Tür. Auch im Kreis Recklinghausen prüfe der Krisenstab, ob eine solche Maßnahme zur Eindämmung des Ansteckungsgeschehens beschlossen werden könne, sagte eine Kreissprecherin am Montag. Eine landesweite Regelung wie in Bayern lehnt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ab.

DIE SCHULEN:

Die sehr kurzfristige Umstellung des Schulbetriebs für 2,5 Millionen Schüler verlief am Montag nach überwiegender Einschätzung chaotisch. Die Lehrergewerkschaft GEW forderte eine Einstellung des Unterrichts schon ab diesem Mittwoch. Dann solle nur noch eine Notbetreuung sichergestellt werden. «Alles andere ist mit den Beschlüssen zum harten Lockdown nicht vereinbar.» Auch aus der Elternschaft und von Schülervertretern kamen kritische bis frustrierte Stimmen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erklärte dagegen, der Montag sei «überwiegend gut verlaufen». «Gleichwohl ist mir bewusst, dass aufgrund der Kurzfristigkeit nicht an allen Schulen alle Maßnahmen sofort und vollumfänglich umgesetzt werden konnten», erklärte sie.

Für die jüngeren Kinder der Klassen eins bis sieben habe sich die Wahlmöglichkeit zwischen Präsenz- und Distanzunterricht als «schwieriger Knackpunkt» erwiesen, sagte Anke Staar, Vorsitzende der Landeselternkonferenz, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Eltern hätten ihre Kinder aus Sorge vor Nachteilen doch wieder in die Klassenräume geschickt. Für die Lehrer sei die Lage belastend, weil sie parallel ein Angebot im Klassenraum aufrechterhalten müssten und zugleich Kinder zu Hause unterrichten sollten.

Der GEW zufolge herrschte Verunsicherung - unklar sei etwa, wie es mit Klassenarbeiten aussehe, wie die Parallelität von Präsenz und Distanz organisiert werden solle, schilderte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern. Klassenarbeiten und andere Leistungsüberprüfungen sollten in dieser Woche grundsätzlich gar nicht mehr stattfinden, mahnte sie.

HANDEL UND HANDWERK:

In den nordrhein-westfälischen Innenstädten sorgte der nahende Shutdown noch einmal für ungewöhnlich gut besuchte Einkaufsstraßen. Die Echtzeit-Daten des auf die Messung von Kundenfrequenzen spezialisierten Unternehmens Hystreet zeigten am Montagmittag, dass in vielen Innenstädten von Aachen bis Wuppertal deutlich mehr Menschen unterwegs waren als an einem normalen Wochenbeginn. Viele Geschäfte warben vor dem Lockdown noch einmal mit kräftigen Rabatten um die Kunden.

Die Friseure verzeichnen nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks in Köln einen «riesigen Kundenansturm». Viele verlängerten an den letzten beiden Tagen ihre Öffnungszeiten, um möglichst viele Kunden zu bedienen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Jörg Müller am Montag. «Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, aber die Friseure sind absolut verzweifelt.»

Für die NRW-Buchhandlungen forderte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), dass sie zumindest einen Teil ihres Geschäfts weiterführen können sollten. Die Kunden könnten weiterhin Bücher bestellen und sich diese im Eingangsbereich der Buchhandlung abholen, sagte er am Montagmorgen in WDR 5.

SPEZIALFALL WEIHNACHTSBÄUME:

Die Weihnachtsbaum-Anbieter in Nordrhein-Westfalen haben sich erleichtert über die Ausnahmeregelung für Christbäume in den Shutdown-Beschlüssen des Bundes und der Länder geäußert. «Das ist eine gute Botschaft für die Käufer», sagte der Vorsitzende des Fachbereichs im NRW-Landesverband Gartenbau, Eberhard Hennecke, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Sie müssen jetzt nicht hektisch bis Dienstagabend einen Baum finden, sondern können sich etwas mehr Zeit lassen.» Der Weihnachtsbaumverkauf war vom Handels-Lockdown ausgenommen worden.

WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE:

Die Heiligabend-Gottesdienste im Kölner Dom sind bereits ausgebucht. Die jeweils 250 verfügbaren Plätze für eine Andacht um 16 Uhr und Messen um 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr sowie das Pontifikalamt um Mitternacht wurden alle binnen weniger Stunden gebucht. Für die Gottesdienste am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag gebe es noch einige Plätze, sagte ein Sprecher des Doms am Nachmittag. Die Plätze sind kostenlos, müssen aber aufgrund der Corona-Bestimmungen vorab reserviert werden.

DIE UMSETZUNG:

Die NRW-Landesregierung will rasch die Rechtsgrundlage für die neuen Regeln schaffen. Nach der Sondersitzung des Landeskabinetts am Sonntag sollte am Montag die neue Corona-Schutzverordnung ausgearbeitet werden. Bis zum frühen Abend lag sie allerdings noch nicht vor. Am Dienstag will Laschet den Landtag in einer Sondersitzung unterrichten.