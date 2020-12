Drei Jugendliche sollen Bahnhof verwüstet haben

Nottuln (dpa/lnw) - Drei Jugendliche sollen einen Bahnhof im Kreis Coesfeld großflächig verwüstet haben. Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Samstag einen lauten Knall am Halt in Nottuln-Appelhülsen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Vorsorglich wurde eine Sperrung des Bahnverkehrs veranlasst, mehrere Streifenwagen rückten an. «Vor Ort fanden sie ein Bild der Verwüstung vor», berichtete die Polizei. An einem Wartehäuschen am Bahnsteig waren die Scheiben zerstört, an einem anderen waren sie gänzlich mit Sprühlack bedeckt. Auch fanden sich weitere Schmierereien im Bahnhof.

Von dpa