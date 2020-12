Nächtlicher Streit: 34-jähriger mit Messer schwer verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einem nächtlichen Streit ist ein 34-jähriger Mann in Gelsenkirchen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Sein Kontrahent - ein 21-Jähriger - wurde festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft wegen versuchter Tötung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Worum es bei dem Streit am frühen Samstagmorgen gegangen war, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Ein Unbeteiligter hatte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte hatten angesichts der Stichverletzungen die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Verdächtigen und einen 22-jährigen weiteren Mann in der Wohnung fest. Der 22-Jährige sei später wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Von dpa