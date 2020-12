Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Überfall auf einen Luxusuhrenladen an der Düsseldorfer Einkaufsmeile Königsallee am Montagmorgen haben die Täter Beute gemacht. Angaben zur Menge und den Gegenständen machte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Er sprach von einem professionellen Vorgehen und einem «Blitzüberfall».

Die Räuber seien um kurz vor 10 Uhr mit einem silbernen Auto gegen eine Scheibe des Geschäfts gefahren und dann in den Laden gelaufen. Möglicherweise hätten sie auch Waffen genutzt, so der Sprecher. Da es nach Gas gerochen habe, habe es sich möglicherweise um Schreckschusswaffen gehandelt. Es seien mindestens zwei Räuber am Werk gewesen.

Die Unbekannten entkamen - wie, war zunächst unklar. Das Auto ließen sie stehen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Der Bereich um den Uhrenladen wurde abgesperrt. Ermittler untersuchten unter anderem das Tatauto, das in einer Gasse vor dem Laden stand.