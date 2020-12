Ruhrgebiet beim Zukunftsthema Wasserstoff gut aufgestellt

Neben dem Ruhrgebiet wiesen in Deutschland die Regionen Stuttgart und München die besten Ausgangsbedingungen für einen schnellen Markthochlauf der Wasserstofftechnologien auf, heißt es in der Studie. Die Autoren empfehlen, eine nationale Koordinierungsstelle für Wasserstoffprojekte einzurichten. Sie sollte im Ruhrgebiet angesiedelt werden, «weil keine zweite Region in Deutschland eine so breite Wasserstoffexpertise vorweisen kann», sagte Kempermann laut Mitteilung. Für die Studie hatte das IW unter anderem Datenbanken ausgewertet und Mitglieder des nationalen Wasserstoffrats befragt.