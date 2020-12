Schalker Uth erleidet Gehirnerschütterung

Augsburg (dpa) - Ex-Nationalspieler Mark Uth vom FC Schalke 04 hat bei einem heftigen Zusammenprall im Bundesligaspiel beim FC Augsburg eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte sein Verein nach dem 2:2 am Sonntag in der Augsburger Fußball-Arena mit. «Es war dramatisch, wir wussten nicht, was ist», sagte Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, nach dem Spiel bei Sky.

Von dpa