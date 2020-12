Party in Kita: Arbeitgeber prüft Schritte gegen Mitarbeiter

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer von der Polizei aufgelösten Party in einer städtischen Kita in Dortmund prüft die Stadt arbeitsrechtliche Schritte gegen die Feiernden. Ihr Verhalten stehe «im klaren Widerspruch zu den geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie», teilte Daniel Kunstleben, Geschäftsführer des städtischen Kita-Trägers Fabido, am Montag auf Anfrage mit. Gerade die Pädagogen und Pädagoginnen hätten eine besondere Vorbildfunktion.