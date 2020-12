Laschet: Neue Einreiseverordnung in den nächsten Tagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem gerichtlichen Außerkraftsetzen der Corona-Einreiseverordnung für Nordrhein-Westfalen soll «in den nächsten Tagen» eine neue Regelung folgen. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag nach den Bund-Länder-Gesprächen an. Bis zu einer neuen Verordnung besteht für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten in NRW demnach weiterhin keine Quarantänepflicht. Darauf wird in einer Fußnote auch im gemeinsamen Bund-Länder-Beschluss hingewiesen.

Von dpa