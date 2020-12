RW Essen auf Drittliga-Kurs: Ausbeute spricht für Mannschaft

Düsseldorf (dpa/lnw) – Spitzenreiter Rot-Weiss Essen will sich in der Fußball-Regionalliga West nicht mehr stoppen lassen. «Die Punkte-Ausbeute spricht einfach für die Mannschaft und für das, was sie geleistet hat. Wir werden mit Sicherheit mal ein Spiel verlieren, aber das kann noch ein bisschen dauern», sagte RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem 2:0 (2:0) bei den Sportfreunden Lotte. Nach ihrem 19. Saisonspiel am Samstag sind die Essener weiterhin ungeschlagen und haben mit 47 Punkten klar den Aufstieg in die 3. Liga im Visier.

Von dpa