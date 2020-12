Polizei findet Drogenplantage in Wuppertal: Sechs Festnahmen

Wuppertal (dpa/lnw) - Einsatzkräfte der Polizei haben in Wuppertal eine größere Drogen-Plantage entdeckt und sechs Tatverdächtige festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei beschlagnahmten nach eigenen Angaben am Samstagmittag mehr als 600, größtenteils mannshohe und erntereife Cannabis-Pflanzen, die sich in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Elberfeld befanden.

Von dpa