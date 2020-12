Wetter in NRW bleibt vorerst bedeckt und regnerisch

Essen (dpa/lnw) - Die alte Woche endet, wie die neue voraussichtlich beginnt: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll vorerst bedeckt und regnerisch bleiben. Am Sonntagnachmittag könne es zumindest im Westen mal auflockern, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Ansonsten sei es teilweise stark bewölkt und es könne immer mal wieder regnen - bei maximal sechs bis neun Grad.

Von dpa