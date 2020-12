Kassenärzte rechnen mit genügend Impfzentren-Fachpersonal

Die Anzahl der in den Zentren konkret benötigten personellen Kräfte werde vor allem von der Verfügbarkeit des Impfstoffes abhängen, betonte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Christoph Schneider. «Hierzu sind jedoch derzeit noch keine seriösen Prognosen möglich.» Die KVNO nannte keine Anzahl der bislang registrierten Helfer.

Bei den geplanten Massenimpfungen kümmern sich die Städte und Kreise um Organisation und Logistik der Impfzentren, die Kassenärztlichen Vereinigungen um das medizinische Personal, die Terminvergabe und die Durchführung der Impfungen mit Hilfe mobiler Teams und in den Zentren.

Die Terminvermittlung für die Impfung in den 53 Impfzentren in NRW soll zunächst vor allem telefonisch erfolgen, und zwar über die kostenlose Telefonnummer 116 117. Dafür werde ein eigenes Call Center eingerichtet, sagte Holger Schiffner von der KVNO, der dort die «Arbeitsgruppe Impfzentren» leitet. Am Telefon könne man die beiden Impftermine vereinbaren. Die entsprechenden Unterlagen würden dann postalisch zugeschickt. Zum Impftermin müssen sie dann ausgefüllt mitgebracht werden, sagte Schiffner am Samstag am Rande eines Testlaufs des Impfzentrums Essen. Laut Pudlo ist angedacht, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch Terminvergaben über eine App und über das Internet möglich sein sollen.

Schiffner wies darauf hin, dass die Anzahl der zu vergebenden Termine von der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge abhänge. Es wird demnach nicht möglich sein, Termine zu vereinbaren, solange man nicht der entsprechenden Gruppe angehört, die in der jeweiligen Impfphase vorrangig geimpft werden soll.