Extreme Gladbacher Rotation: Ohne Sommer und mit sechs Neuen

Auch Torhüter Yann Sommer erhält eine Pause und steht gar nicht im Kader. Für ihn beginnt Tobias Sippel. Kapitän Lars Stindl sitzt ebenso zunächst nur auf der Bank wie Christoph Kramer, Stefan Lainer, Marcus Thuram und Alassane Plea. Dafür rücken neben Ersatzkeeper Sippel und Traoré noch Patrick Herrmann, Denis Zakaria, Hannes Wolf und Valentino Lazaro, der ebenfalls einst für Berlin spielte, in die Startelf. Die Gladbacher waren am späten Mittwochabend trotz eines 0:2 in Madrid in die K.o.-Phase der Champions League eingezogen.

Bei den Gästen spielen Javairo Dilrosun und Krzystof Piatek für Lucas Tousart und den gelbgesperrten Matheus Cunha.