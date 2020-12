Unbekannte sprengen Geldautomat in Troisdorf: keine Beute

Troisdorf (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und einen dunklen Wagen wegfahren sehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beute haben die Täter nicht gemacht. Der Automat hielt der Sprengung stand und wurde lediglich schwer beschädigt. Eine Fahndung nach der Tat am frühen Samstagmorgen blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50 000 Euro.

Von dpa