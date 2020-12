Borussia Düsseldorf gewinnt erstes Spiel bei CL-Turnier

Der Bundesliga-Rivale Post SV Mühlhausen verlor dagegen am ersten Spieltag mit 1:3 gegen den Turnierfavoriten Fakel Orenburg aus Russland. Der fünfmalige Champions-League-Sieger der vergangenen acht Jahre schonte dabei seinen deutschen Star Dimitrij Ovtcharov, der sich im Training leicht am Knie verletzt hat. Den einzigen Punkt für die Thüringer holte Steffen Mengel. Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen an nur einem Ort als Turnier ausgespielt.