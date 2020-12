Sie sollen im November in unterschiedlicher Besetzung unter anderem in eine Schule, eine Kita und ein Kunsthaus eingebrochen sein und dort Geldkassetten sowie Fotokameras erbeutet haben. Den Jugendlichen wird zudem vorgeworfen, gleich mehrmals in ein Gemeindezentrum eingedrungen zu sein. Die Beute hier: Ein Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe, das aus der Kollekte stamme und als Spende für eine soziale Einrichtung gedacht gewesen sei.

Der Schaden belaufe sich insgesamt auf eine fünfstellige Summe, berichtete die Polizei.