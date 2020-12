Essen/Amsterdam (dpa) - Das europäische Kulturfestival Manifesta soll 2026 im Ruhrgebiet stattfinden. Dies teilte die Manifesta Stiftung am Freitag in Amsterdam mit, nachdem das Ruhrparlament in Essen der Austragung der «Manifesta 16» zugestimmt hatte. Das Festival wird seit 1996 alle zwei Jahre in einer anderen europäischen Stadt ausgerichtet. Initiatorin und Direktorin ist die niederländische Kunsthistorikerin Hedwig Fijen.

Von dpa