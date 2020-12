NRW bekommt Koordinationsstelle für Provenienzforschung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Erforschung der Herkunft von Objekten in Museen, Archiven und Bibliotheken in NRW soll künftig besser vernetzt und koordiniert werden. Die Landesregierung und die beiden Landschaftsverbände haben dafür eine «Koordinationsstelle für Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen» (KPF.NRW) gegründet, wie das Kulturministerium am Freitag in Düsseldorf berichtete. Die Stelle wird zunächst für drei Jahre mit insgesamt 1,2 Millionen Euro ausgestattet.

Von dpa