Altmaier will europäische Anschubfinanzierung für Stahlumbau

Düsseldorf (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Fördergelder der EU für einen Umbau der deutschen Stahlindustrie hin zu einer klimaneutralen Produktion mobilisieren. «Nächste Woche geben wir unter deutscher Ratspräsidentschaft den Startschuss für ein gemeinsames europäisches Projekt für die Wasserstoffwirtschaft. Damit wollen wir starke Anschubinvestitionen für Wasserstoffprojekte auch in der Stahlindustrie erreichen», teilte Altmaier am Freitag nach einer Videokonferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Stahlländern mit.