Laschet: Keine öffentlichen Partys an Silvester

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) keine öffentlichen Partys an Silvester zulassen. Die aktuell geltenden Beschränkungen, dass sich in der Öffentlichkeit nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, müssten nach den Lockerungen über die Weihnachtstage an Silvester wieder gelten, sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. «An Silvester darf es auf öffentlichen Plätzen keine Versammlungen geben», betonte er.

Von dpa