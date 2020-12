15-Jähriger am Steuer: Zusteller lässt Pakete ausfahren

Burbach (dpa/lnw) - Mit seinem 15 Jahre alten Neffen am Steuer hat die Polizei im Kreis Siegen-Wittgenstein einen Paketzusteller gestoppt. Den Beamten zufolge hatte der 33-Jährige auch eine Begründung für die ungewöhnliche Arbeitsteilung parat: Er könne die Pakete so schneller ausliefern. Den privaten Zusteller und seinen Neffen erwartet nun ein Strafverfahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eigentlich hätten die Beamten den Wagen am Donnerstagnachmittag in Burbach gestoppt, weil das Kennzeichen stark verschmutzt gewesen sei.

Von dpa