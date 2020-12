Kleintransporter mit 335 Kilogramm Gas ungesichert unterwegs

Hagen (dpa/lnw) - Ein mit 335 Kilogramm Gas beladener Kleintransporter hat in Hagen die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 27 Jahre alter Fahrer war mit insgesamt 54 Kartons in Bahnhofsnähe unterwegs, die er laut Polizeiangaben von Freitag ungesichert im Laderaum verstaut hatte. Bei einer Kontrolle am Donnerstag wurden dann die Kartons mit jeweils 28 Dosen Gaspatronen entdeckt. «Neben der vollkommen ungesicherten Ladung gab es auch keinen vorgeschriebenen Feuerlöscher im Fahrzeug», hieß es. Der 27-Jährige muss nun mit 500 Euro Bußgeld rechnen, der Fahrzeughalter bekam eine Strafe in Höhe von 1000 Euro.

Von dpa