Landtag: «Kinder müssen selbst gehört werden»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kinder müssen bei Inobhutnahmen durch das Jugendamt etwa wegen Missbrauchsverdachts stärker selbst gehört und beteiligt werden. Das hat die Kinderschutzkommission des Landtags in ihrem am Donnerstag vorgelegten Jahresbericht gefordert. Die Beteiligung der Kinder als Betroffene sei eine gesetzliche Verpflichtung, die aber nur selten in kindgerechter Weise erfüllt werde, kritisierte die Kommission. Auch in den Verfahren bei der Justiz gerieten die persönlichen Belange der Kinder schnell aus dem Blick, kritisierte die Kommission unter Berufung auf Fachleute.

Von dpa