Nach Betrugsvorwürfen: Verwarnung für Werner Hansch

Dortmund (dpa/lnw) - Der Sportmoderator Werner Hansch hat nach Betrugsvorwürfen eine Geldstrafe auf Bewährung erhalten. Das sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Dortmund am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein entsprechender Strafbefehl sei Hansch am Mittwoch zugestellt worden. Es handele sich um eine «Verwarnung mit Strafvorbehalt». Demnach müsste der 82-Jährige eine Geldstrafe - 180 Tagessätze à 40 Euro - nur dann zahlen, wenn er in den nächsten zwei Jahren erneut auffällig werden sollte, erläuterte der Gerichtssprecher. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet.

