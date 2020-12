Hector vor Comeback - Gisdol: «Jonas entscheidet»

Köln (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Jonas Hector befindet sich nach zweieinhalbmonatiger Pause vor der Rückkehr in den Kader des Bundesligisten 1. FC Köln. «Wir haben ihn im Training Stück für Stück in die Spielformen integriert, er ist gut vorbereitet», sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Die Entscheidung, ob Hector am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel beim FSV Mainz 05 dabei ist, will Gisdol dem Teamkapitän nach auskurierter Verletzung selbst überlassen. «Das entscheidet Jonas. Er ist ein erfahrener Spieler und kennt seinen Körper. Wenn er bereit ist, ist unser Kapitän dabei», meinte der Coach.

Von dpa