Dieb soll mit gestohlenem Roller aus Discounter gerollt sein

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Unauffällig auffällig: Ein mutmaßlicher Dieb hat in Gelsenkirchen einen Elektro-Roller noch im Discounter zusammengebaut und ist mit ihm aus dem Geschäft gefahren. Auf am Donnerstag veröffentlichten Fahndungsfotos ist auch sein mutmaßlicher Komplize zu sehen, der Schmiere gestanden haben soll. Währenddessen habe der andere die Beute zusammengebaut. Dann hätten sie die Schranke einer geschlossenen Kasse zur Seite geklappt und das Geschäft verlassen. Das Geschehen war von niemandem beobachtet worden, so dass der Diebstahl erst später aufgefallen war.

Von dpa