Erneut Wolf aus den Alpen in NRW nachgewiesen

Erstmals wurde in NRW im Februar in der Gemeinde Odenthal im Bergischen Land ein Alpenwolf nachgewiesen. In NRW sind sonst Wölfe unterwegs, die aus Niedersachsen oder Brandenburg kommen und meist durchziehen. Inzwischen gibt es vier ausgewiesene Wolfsgebiete mit sesshaften Tieren. Diese liegen in Schermbeck im Kreis Wesel, in der Senne bei Bielefeld, der Nordeifel an der Grenze zu Belgien sowie im Oberbergischen.