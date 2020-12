Pedelecfahrer weicht Hund aus und stürzt: Schwer verletzt

Erkrath (dpa/lnw) - Weil er vor einem freilaufenden Hund abbremsen musste, ist ein Radfahrer in Erkrath (Kreis Mettmann) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war am Mittwochnachmittag mit seinem Pedelec im Stadtgebiet unterwegs, als der Unfall geschah, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Von dpa