Kirche lässt Weihnachtsbotschaft 1,6 Millionen Mal verteilen

Düsseldorf (dpa/lnw) - «Fürchtet Euch nicht»: Die Evangelische Kirche im Rheinland lässt die Weihnachtsbotschaft 1,6 Millionen Mal als Broschüre verteilen. Das Gros der Auflage soll den Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen am 19. Dezember beigelegt werden, teilte die Kirche am Mittwoch in Düsseldorf mit. Teil der Beilage sei eine kleine Bastel-Krippe aus Pappe.

Von dpa