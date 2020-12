Land will Förderung für neue Wälder 2021 deutlich aufstocken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Umweltministerium will die Fördermittel für die Bewältigung der massiven Waldschäden im kommenden Jahr deutlich aufstocken. So sollen den Waldbauern für den Aufbau klimafester Mischwälder überwiegend aus Landesmitteln 75 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Die Gelder können im Rahmen der Extremwetter-Förderung abgerufen werden. 2020 standen in diesem Topf etwa 46 Millionen Euro zur Verfügung, die allerdings nicht ausgereicht hätten. Entsprechend seien 20 Millionen Euro des künftigen Etats schon für bereits in diesem Jahr beantragte Schadensbewältigung versprochen. Der Landtag muss den Plänen bei der Verabschiedung des Haushaltes am 16. und 17. Dezember noch zustimmen. Die «Westfalenpost» hatte zuvor über eine geplante Anhebung der Mittel berichtet.

Von dpa