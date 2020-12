Folkwang zeigt Kippenberger-Installation

Essen (dpa) - Das Museum Folkwang zeigt im nächsten Jahr eine spektakuläre Großinstallation mit Sportplatz-Ausmaßen des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger (1953-1997). Vom 7. Februar an sei Kippenbergers spätes Hauptwerk «The Happy End of Franz Kafkas Amerika» zu sehen, teilte Museumsdirektor Peter Gorschlüter bei der Programmvorstellung für 2021 am Mittwoch in Essen mit.

Von dpa